Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del clima para hoy en La Pampa

Hoy en La Pampa, el clima se presentará con condiciones de cielo parcialmente despejado durante la mañana, con temperaturas rondando los 8.7°C. Se espera además que la humedad alcance un nivel máximo del 79%. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 14 km/h, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 18.4°C. Para la noche, se espera una bajada gradual de la temperatura hacia los 14.6°C. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, manteniéndose por debajo del 1%. Los vientos seguirán siendo suaves, alcanzando una velocidad de hasta 18 km/h. Si hay planes para actividades nocturnas, las condiciones permanecen favorables con cielos mayormente despejados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:08. Estas horas ofrecen una oportunidad perfecta para disfrutar del amanecer y el atardecer en el entorno tranquilo de La Pampa.