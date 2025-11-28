Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima diario

El clima hoy en La Rioja

Hoy en La Rioja, el clima se presenta con un cielo mayormente despejado por la mañana. La temperatura mínima de 6°C proporcionará un inicio fresco al día, perfecto para quienes disfrutan de la brisa matinal. Sin precipitaciones a la vista, la probabilidad de lluvia se mantendrá en 0%, lo que garantiza un día seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, el escenario meteorológico se mantiene favorable. Se esperan temperaturas que podrían alcanzar hasta 21.1°C, ofreciendo un ambiente cálido a lo largo del día. Los vientos soplarán con una brisa ligera a una velocidad máxima de 10 km/h, proporcionando una tarde agradable para actividades al aire libre sin preocuparnos por fuertes ráfagas. El índice de humedad se registrará en un 40%, asegurando una sensación confortable para todos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

En lo que respecta a las observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 8:18, con el ocaso previsto a las 18:35. Este viernes ofrece una excelente oportunidad para disfrutar de un día completo bajo el cielo despejado de La Rioja.