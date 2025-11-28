Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 28 de noviembre de 2025, 06:02

El clima hoy en La Rioja

Hoy en La Rioja, el clima se presenta con un cielo mayormente despejado por la mañana. La temperatura mínima de 6°C proporcionará un inicio fresco al día, perfecto para quienes disfrutan de la brisa matinal. Sin precipitaciones a la vista, la probabilidad de lluvia se mantendrá en 0%, lo que garantiza un día seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, el escenario meteorológico se mantiene favorable. Se esperan temperaturas que podrían alcanzar hasta 21.1°C, ofreciendo un ambiente cálido a lo largo del día. Los vientos soplarán con una brisa ligera a una velocidad máxima de 10 km/h, proporcionando una tarde agradable para actividades al aire libre sin preocuparnos por fuertes ráfagas. El índice de humedad se registrará en un 40%, asegurando una sensación confortable para todos.

También podría interesarte

Odian la Navidad: los 3 signos del zodiaco que más sufren en las fiestas de fin de año

Odian la Navidad: los 3 signos del zodiaco que más sufren en las fiestas de fin de año

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

En lo que respecta a las observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 8:18, con el ocaso previsto a las 18:35. Este viernes ofrece una excelente oportunidad para disfrutar de un día completo bajo el cielo despejado de La Rioja.