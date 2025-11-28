Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima Neuquén

viernes, 28 de noviembre de 2025, 06:02

Hoy en Neuquén, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 4.9°C, proporcionando un amanecer fresco. La humedad se mantendrá alrededor del 35%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad que podría llegar a los 13 km/h. Se recomienda vestir en capas para mayor comodidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo nubosas pero sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, brindando una tarde agradable para actividades al aire libre. Los vientos podrán llegar hasta 27 km/h, por lo que se aconseja tener cuidado con objetos que puedan volarse y ser precavidos al manejar. Mantenerse hidratado y usar protector solar será beneficioso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

El sol saldrá en Neuquén a las 08:47 y se pondrá a las 18:16. Estos tiempos significan un día suficientemente largo para disfrutar de las actividades al aire libre. La fase lunar será favorable para observaciones astronómicas nocturnas.