Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima Neuquén

Hoy en Neuquén, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 4.9°C, proporcionando un amanecer fresco. La humedad se mantendrá alrededor del 35%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad que podría llegar a los 13 km/h. Se recomienda vestir en capas para mayor comodidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo nubosas pero sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, brindando una tarde agradable para actividades al aire libre. Los vientos podrán llegar hasta 27 km/h, por lo que se aconseja tener cuidado con objetos que puedan volarse y ser precavidos al manejar. Mantenerse hidratado y usar protector solar será beneficioso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

El sol saldrá en Neuquén a las 08:47 y se pondrá a las 18:16. Estos tiempos significan un día suficientemente largo para disfrutar de las actividades al aire libre. La fase lunar será favorable para observaciones astronómicas nocturnas.