Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Pronóstico climático

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 28 de noviembre de 2025, 06:02

Para comenzar el viernes en Río Negro, se prevé un clima mayormente despejado con algunas nubes ocasionales. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 6.8°C, ofreciendo una mañana fresca. Los vientos serán suaves, con velocidades máximas de hasta 22 km/h. Se recomienda aprovechar la mañana para actividades al aire libre, dada la ausencia de clima adverso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Ya por la tarde y hacia la noche, el cielo en Río Negro se mantendrá parcialmente nuboso sin precipitaciones significativas, asegurando una jornada tranquila. Las máximas alcanzarán los 17.1°C, ideal para disfrutar de la tarde sin el agobio del calor extremo. La humedad oscilará en torno al 82%, suficientemente alta para asegurar una sensación térmica agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

Este viernes, el sol asomará en el cielo de Río Negro a las 8:33 horas y se ocultará a las 17:51 horas, dándonos una jornada llena de luz para planificar y realizar actividades bajo el cálido sol otoñal.