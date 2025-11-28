Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Pronóstico climático

Para comenzar el viernes en Río Negro, se prevé un clima mayormente despejado con algunas nubes ocasionales. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 6.8°C, ofreciendo una mañana fresca. Los vientos serán suaves, con velocidades máximas de hasta 22 km/h. Se recomienda aprovechar la mañana para actividades al aire libre, dada la ausencia de clima adverso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Ya por la tarde y hacia la noche, el cielo en Río Negro se mantendrá parcialmente nuboso sin precipitaciones significativas, asegurando una jornada tranquila. Las máximas alcanzarán los 17.1°C, ideal para disfrutar de la tarde sin el agobio del calor extremo. La humedad oscilará en torno al 82%, suficientemente alta para asegurar una sensación térmica agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

Este viernes, el sol asomará en el cielo de Río Negro a las 8:33 horas y se ocultará a las 17:51 horas, dándonos una jornada llena de luz para planificar y realizar actividades bajo el cálido sol otoñal.