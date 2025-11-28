Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima en Salta

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 28 de noviembre de 2025, 06:03

Detalle del pronóstico para la mañana

En Salta, la jornada de hoy comenzará con condiciones climáticas que traerán cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima registrada será de 3.4°C, alcanzando un máximo de 21.2°C. Con una humedad relativa del 47% y vientos suaves promediando los 8 km/h, el clima será confortable para actividades al aire libre. No se espera precipitación, lo que hace de esta mañana ideal para disfrutar en exteriores.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, Salta mantendrá cielos parcialmente nubosos. La temperatura se mantendrá agradable, sin registros de precipitaciones. Los vientos soplarán a una media de 8 km/h, con ráfagas ocasionales más fuertes.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 7:28 y el anochecer llegará alrededor de las 18:02, proporcionando un día de observación prolongada.