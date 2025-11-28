Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima en Salta

Detalle del pronóstico para la mañana

En Salta, la jornada de hoy comenzará con condiciones climáticas que traerán cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima registrada será de 3.4°C, alcanzando un máximo de 21.2°C. Con una humedad relativa del 47% y vientos suaves promediando los 8 km/h, el clima será confortable para actividades al aire libre. No se espera precipitación, lo que hace de esta mañana ideal para disfrutar en exteriores.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, Salta mantendrá cielos parcialmente nubosos. La temperatura se mantendrá agradable, sin registros de precipitaciones. Los vientos soplarán a una media de 8 km/h, con ráfagas ocasionales más fuertes.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 7:28 y el anochecer llegará alrededor de las 18:02, proporcionando un día de observación prolongada.