Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima en San Juan

El clima de este viernes en San Juan

Hoy en San Juan, se espera una jornada con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 9.2°C y los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h. La humedad alcanzará un máximo del 61%, proporcionando un ambiente ligeramente húmedo en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, el clima se mantendrá dentro de lo esperado, con cielos parcialmente nubosos y máximas que rondarán los 20.4°C. La sensación térmica podría aumentar ligeramente, pero no se esperan grandes cambios significativos en comparación con la mañana. Para la noche, las condiciones seguirán estables, y no se prevé lluvia.