Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima en San Juan

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 28 de noviembre de 2025, 06:03

El clima de este viernes en San Juan

Hoy en San Juan, se espera una jornada con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 9.2°C y los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h. La humedad alcanzará un máximo del 61%, proporcionando un ambiente ligeramente húmedo en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, el clima se mantendrá dentro de lo esperado, con cielos parcialmente nubosos y máximas que rondarán los 20.4°C. La sensación térmica podría aumentar ligeramente, pero no se esperan grandes cambios significativos en comparación con la mañana. Para la noche, las condiciones seguirán estables, y no se prevé lluvia.