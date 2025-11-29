Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima hoy

En Buenos Aires, la mañana de este sábado 29 de noviembre de 2025 comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 5.6°C como mínima y se registrará una velocidad del viento de hasta 21 km/h. La humedad rondará el 92%, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas podrían llegar a un máximo de 15.7°C. Con una presencia de viento continuo que alcanzará los 10 km/h. En la noche, la nubosidad se mantendrá, mientras que las temperaturas bajarán lentamente, pero sin precipitaciones previstas. La humedad continuará en niveles altos, potenciando la sensación de frescor. Este día no se esperan lluvias, así que podrás disfrutar del día al aire libre.