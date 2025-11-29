Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima actual

Hoy en Chubut, esperamos un clima fresco con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. La temperatura mínima rondará los 7.3°C. El viento soplará con una velocidad media de 22 km/h, lo cual se puede sentir un poco fresco al aire libre. La humedad alcanzará el 79%, manteniendo una sensación fresca y húmeda a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche, las condiciones climatológicas se mantendrán similares. Las temperaturas llegarán a un máximo de aproximadamente 14.7°C. Aunque el cielo seguirá parcialmente cubierto, se disfrutará de momentos soleados. La velocidad del viento se mantendrá estable, mientras que la humedad ofrecerá una sensación similar al transcurso del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Dada la humedad, es recomendable llevar una capa adicional, como un abrigo ligero. Si planeas pasar tiempo al aire libre, ten en cuenta el efecto del viento, especialmente en áreas abiertas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol sale a las 08:49 AM y se pone a las 05:51 PM. Estos tiempos ofrecen una ventana clara para disfrutar de actividades bajo la luz del día.