Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima actual

Este clima en Formosa comenzará con un mañana fresco y con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas a primera hora del dia se situarán en torno a los 7.9°C. Según el pronóstico, no habrá precipitaciones, lo que implica un día adecuado para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche, el clima continuará con una mezcla de sol y nubes, manteniendo las temperaturas máximas alrededor de los 20.5°C. No se espera lluvia, lo que proporciona tranquilidad para pasar el día fuera de casa. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 10 km/h, garantizando una suave brisa. En términos de humedad, será razonablemente baja, presentando condiciones bastante agradables para desarrollar actividades al aire libre.