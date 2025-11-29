Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del clima para hoy en Jujuy

Durante la mañana en Jujuy se espera un cielo despejado con condiciones climáticas que presentarán un ambiente fresco. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, ofreciendo una jornada sin precipitaciones. La humedad se mantendrá estable, alcanzando un valor promedio del 46%. Los vientos serán leves, con una velocidad máxima de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Avanzada la tarde, el clima se mantendrá estable con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18.4°C. No se esperan lluvias ni eventos climáticos adversos, brindando una tarde ideal para actividades al aire libre. Al anochecer, el clima seguirá sin cambios significativos, sin precipitaciones a la vista.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Con una jornada que prevé cielos despejados, se recomienda llevar protector solar si se planea estar al aire libre durante periodos prolongados. Además, una campera ligera puede ser útil debido a las temperaturas frescas de la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

El amanecer en Jujuy tendrá lugar a las 08:01, mientras que el atardecer será a las 18:41, ofreciendo un día con abundante luz solar y condiciones atmosféricas agradables.