Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima y Tiempo

Estado del clima en la mañana

En la mañana de este sábado 29 de noviembre de 2025 en La Pampa, se observará un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de alrededor de 7.1°C. El clima será mayormente seco, sin precipitaciones esperadas. Los vientos soplarán a una velocidad media de aproximadamente 14 km/h, lo que puede brindar un ambiente fresco y agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, el estado del tiempo cambiará ligeramente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C. Aunque no se prevén lluvias, la sensación térmica podría ser un poco más moderada debido a la humedad relativa, que rondará el 40%. La velocidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h.