Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima en Salta

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 29 de noviembre de 2025, 06:02

Estado del tiempo en la mañana

Durante esta mañana en Salta, el clima se presenta parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 3.4°C. No se espera lluvia durante esta primera parte del día, manteniéndose el ambiente fresco. La humedad, ubicada alrededor del 47%, será una constante a lo largo de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán su pico, subiendo hasta los 21.2°C. Las condiciones de parcialmente nuboso persistirán, lo que favorecerá a quienes deseen participar en actividades al aire libre.
Por la noche, si bien la temperatura disminuirá, el tiempo se mantendrá estable y sin precipitaciones. Con vientos que alcanzarán 22 km/h, la sensación térmica podría percibirse ligeramente más fría.

También podría interesarte

Patricia Bullrich minimizó el cruce con Victoria Villarruel y afirmó que tienen “una relación institucional”

Patricia Bullrich minimizó el cruce con Victoria Villarruel y afirmó que tienen “una relación institucional”

La imponente pirámide funeraria que recuerda al antiguo Egipto: en qué país se encuentra y cuándo fue construida

La imponente pirámide funeraria que recuerda al antiguo Egipto: en qué país se encuentra y cuándo fue construida

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Es recomendable llevar una chaqueta ligera por la mañana y temprano en la noche. También se recomienda protegerse del sol durante las horas de mayor radiación, utilizando protector solar y una gorra.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

El amanecer civil será a las 08:03 y el atardecer a las 18:40, lo que proporcionará un día de generosa luz.