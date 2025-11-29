Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima en Salta

Estado del tiempo en la mañana

Durante esta mañana en Salta, el clima se presenta parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 3.4°C. No se espera lluvia durante esta primera parte del día, manteniéndose el ambiente fresco. La humedad, ubicada alrededor del 47%, será una constante a lo largo de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán su pico, subiendo hasta los 21.2°C. Las condiciones de parcialmente nuboso persistirán, lo que favorecerá a quienes deseen participar en actividades al aire libre.

Por la noche, si bien la temperatura disminuirá, el tiempo se mantendrá estable y sin precipitaciones. Con vientos que alcanzarán 22 km/h, la sensación térmica podría percibirse ligeramente más fría.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Es recomendable llevar una chaqueta ligera por la mañana y temprano en la noche. También se recomienda protegerse del sol durante las horas de mayor radiación, utilizando protector solar y una gorra.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

El amanecer civil será a las 08:03 y el atardecer a las 18:40, lo que proporcionará un día de generosa luz.