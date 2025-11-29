Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima local

Resumen del clima para hoy en San Luis

Esta clima en San Luis presenta una mañana con condiciones atmosféricas tranquilas. El cielo estará parcialmente nuboso, y las temperaturas rondarán entre los 7.5°C y el máximo de 17.7°C. A lo largo del día, la humedad permanecerá en alrededor del 54%, brindando una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo parcialmente nubosas, con una posibilidad baja de precipitaciones. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 36 km/h, provenientes del noreste. Al caer la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, con una mínima en torno a los 7.5°C, ideal para una noche fresca y agradable.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Se recomienda llevar un abrigo ligero a lo largo del día debido al viento persistente. Las actividades al aire libre son favorables dada la ausencia de lluvias considerables. Mantente informado con pronósticos actualizados para planificar tus actividades sin inconvenientes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

El sol saldrá a las 08:25 de la mañana y se pondrá a las 18:24, brindando un total de 10 horas de luz solar. Aprovecha el día para realizar actividades al aire libre, manteniendo presente el cambio de temperatura al atardecer.