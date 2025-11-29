Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Estado del tiempo

El clima en Santa Fe por la mañana

Esta mañana, el clima en Santa Fe presenta cielos despejados con una mínima temperatura de 7.9°C. No se pronostican precipitaciones, y los vientos alcanzarán velocidades de hasta 21 km/h. La humedad relativa está proyectada en un 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Ya para la tarde y noche, Santa Fe experimentará temperaturas que rozarán los 18.5°C con condiciones de cielo parcialmente nublado. Aunque no se espera lluvia, los vientos podrán aumentar ocasionalmente con ráfagas llegando a 21 km/h. La información astronómica señala que el sol se pondrá a las 18:06.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

La hora del amanecer está programada para las 07:59, mientras que se prevé que el sol se oculte a las 18:06. Este horario astronómico ofrece un día de iluminación relevante para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.