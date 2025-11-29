Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Santiago del Estero, se espera un día con posibles precipitaciones y cielo parcialmente nuboso. En la mañana, la temperatura mínima rondará los 9.5°C. Habrá un clima agradablemente fresco, por lo que se recomienda vestir ligero pero con alguna prenda de abrigo adicional al iniciar el día. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad aproximada de 26 km/h, mientras que la humedad se mantendrá alrededor del 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 22°C, con el cielo que seguirá parcialmente cubierto. Las posibilidades de lluvia se mantendrán bajas, por lo que es poco probable que se requiera el uso de paragua. Hacia la noche, se espera que el cielo permanezca todavía parcialmente nuboso, con un descenso en la temperatura, acercándose a los niveles mínimos. Los vientos seguirán presentes, aunque reducirán su intensidad a aproximadamente 16 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:04 y se pondrá a las 18:29. La duración del día será de aproximadamente 10 horas y 25 minutos, lo que proporciona amplias oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.