Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Noticias del Clima

Clima durante la mañana en Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires, el clima estará mayormente despejado en la mañana con una temperatura muy fresca que se inicia desde los 5.6°C. La humedad será del 55%, lo que puede hacer que el aire se sienta más denso. Aunque la posibilidad de precipitación se mantiene en cero, es recomendable llevar abrigo debido a las bajas temperaturas. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avanza el día, las condiciones seguirán mayormente despejadas aunque parcialmente nubosas. Por la tarde, las temperaturas se acercarán a un máximo de 15.7°C con vientos aumentando su velocidad a 21 km/h en ráfagas ocasionales. Para la noche, se espera que el cielo permanezca parcialmente cubierto, manteniendo un ambiente fresco. Sin probabilidad de lluvia, es un excelente día para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea salir.