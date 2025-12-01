Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Tiempo en Catamarca

Para hoy en Catamarca, se anticipa un clima mayormente despejado. Durante la mañana, las temperaturas mínimas podrían bajar a 6.4°C, con un cielo poco nuboso y sin probabilidad de precipitación. Los vientos serán moderados del norte, alcanzando una velocidad media de hasta 33 km/h. La humedad para esta parte del día será de 37%. Para más detalles sobre el clima, puedes consultar el enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado con una temperatura máxima que podría llegar a los 23.7°C. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero seguirá soplando de manera destacable a una media de 23 km/h, mientras que la humedad se mantendrá constante en torno al 65%. Durante este periodo, no se prevén lluvias, lo que permite planificar actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 1 de diciembre de 2025:

El sol saldrá a las 7:53 y se pondrá a las 18:53, brindándonos un gran día para disfrutar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Considerando el viento y las temperaturas, se recomienda llevar ropa abrigada ligera durante la mañana, y estar preparado para temperaturas más cálidas hacia la tarde. Mantente hidratado y usa protector solar si planeas pasar tiempo al aire libre.