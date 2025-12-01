Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Clima diario

Este lunes, el clima en Ciudad De Buenos Aires estará marcado por una mañana de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 8.6°C y se prevé una humedad del 78%. Aunque no hay precipitaciones significativas esperadas, la sensación será fresca, ideal para abrigarse ligeramente. Vientos del este se harán presentes con una velocidad máxima de hasta 8 km/h, manteniéndose en un nivel moderado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, las condiciones climáticas seguirán parcialmente nubosas, con temperaturas alcanzando un máximo de 16°C. La humedad se mantendrá alta, en un 78%, contribuyendo a una sensación térmica un poco húmeda. Para la noche, la situación no cambiará drásticamente. No se esperan lluvias, pero la presencia de nubes continuará.