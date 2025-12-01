Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Hoy en Córdoba, el clima presentará cielo parcialmente nuboso con un inicio del día caracterizado por una temperatura fresca de aproximadamente 7.3°C. Al avanzar la mañana, se podrá apreciar una progresiva subida hasta alcanzar los 21.9°C hacia la tarde. Cabe destacar que la humedad relativa del ambiente será considerable, con un valor máximo que alcanzará el 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Hacia la tarde y la noche, las condiciones del tiempo continuarán con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica agradable que se mantendrá estable cerca de los 21.9°C. El día de hoy no se han pronosticado precipitaciones significativas, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atento a los vientos que podrían alcanzar una velocidad máxima de hasta 19 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 1 de diciembre de 2025

Para quienes deseen realizar observaciones astronómicas o disfrutar de una caminata al amanecer, el sol saldrá a las 08:12 y se ocultará a las 18:21. Esta información es clave para los amantes de la naturaleza y actividades al aire libre.

Recuerde siempre llevar consigo una chaqueta ligera durante las primeras horas del día, dado que la sensación térmica en Córdoba puede ser más fría durante las mañanas.