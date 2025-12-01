Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Clima Actual

El clima en Formosa para hoy lunes 1 de diciembre de 2025 estará caracterizado por un cielo despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, proporcionando una mañana fresca. No se espera precipitación, por lo que el día comenzará seco y con una cantidad media de viento que alcanzará una velocidad de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, el panorama se mantiene con cielo mayormente despejado y temperaturas en aumento, alcanzando máximas de 20.5°C. Los vientos serán leves y contribuirán a una sensación térmica agradable sin anuncios de lluvias durante el resto del día. La humedad rondará en torno al 41%, lo cual es adecuado para realizar actividades al aire libre sin incomodidades.

En la noche, las condiciones térmicas se mantendrán agradables, descendiendo levemente. El cielo permanecerá sin precipitaciones y la visibilidad será clara debido a la ausencia de nublados significativos.