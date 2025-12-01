Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Clima Jujuy

El clima en Jujuy para hoy iniciará con un amanecer que promete cielos parcialmente nubosos con temperaturas mínimas de 4.2°C. Se espera una mañana serena con vientos moderados, que alcanzarán velocidades de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, el clima variará ligeramente, manteniéndose los cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas se elevarán hasta alcanzar un máximo de 18.4°C. Los vientos continuarán soplando con una velocidad promedio de 10 km/h, lo que proporcionará una sensación refrescante a medida que el día avanza hacia la noche.

Al anochecer, se mantendrá el patrón de nubes dispersas y temperaturas agradables. La humedad alcanzará un valor aproximado de 85%, proporcionando un clima húmedo para las horas nocturnas.

Observaciones astronómicas

Para los amantes de la astronomía, la salida del sol está programada para las 07:26, mientras que el ocaso se prevé a las 18:03. Estas condiciones permitirán una buena cantidad de horas de luz diurna para disfrutar al aire libre.