Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Estado del clima

Pronóstico del clima para la mañana en Río Negro

En Río Negro, iniciamos el día con un clima predominantemente parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán mínimas de 6.8°C. Durante esta mañana, el clima se verá afectado por vientos moderados que podrían llegar hasta los 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica inferior. Se estima una humedad alrededor del 45%, lo cual podría generar algunas molestias a personas sensibles al clima seco. Las probabilidades de precipitación son muy bajas, por lo que no se espera lluvia durante esta franja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde en Río Negro, la temperatura máxima será de aproximadamente 17.1°C. Se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso con momentos de más despejados. A medida que llegue la noche, las condiciones se mantendrán similares con temperaturas en descenso. La velocidad del viento podría incrementar levemente, alcanzando hasta 27 km/h y la humedad fluctuará cerca del 45%. Sin embargo, la probabilidad de lluvias seguirá siendo nula. Es un buen momento para disfrutar de las salidas al aire libre, aprovechando el clima favorable.

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 08:33 y el atardecer a las 17:51, ofreciendo una ventana interesante de horas de luz a utilizar.