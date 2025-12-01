Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Clima diario

Este lunes 1 de diciembre de 2025, el clima en Salta nos invita a disfrutar de un día parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 3.4°C, mientras que la máxima alcanzará los 21.2°C. La humedad rondará el 47%, brindando una sensación agradable. Durante la mañana, no se esperan precipitaciones significativas. Las condiciones serán propicias para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta la velocidad del viento, que alcanzará los 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, el cielo seguirá siendo parcialmente nuboso, y las temperaturas se mantendrán entre los 20°C y 21.2°C. Por la noche, las condiciones del tiempo continuarán siendo estables, con temperaturas descendiendo gradualmente hacia los 15°C. El viento soplará ligeramente más fuerte a 8 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 1 de diciembre de 2025

Para los apasionados de las observaciones astronómicas, el amanecer en Salta está programado para las 06:03 AM y el atardecer a las 18:40 PM. Aprovechemos estas horas de luz para disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Recomendamos usar ropa ligera, pero no olvidar un abrigo para la noche. Además, mantenerse hidratado es esencial, y llevar protectores solares ayudará a prevenir daños en la piel durante las actividades al aire libre. Disfrutemos de este clima amigable y tomemos precauciones ante el sol del mediodía.