Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Clima Hoy

Hoy en San Juan, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, lo que sugiere un inicio de día fresco pero agradable. Se espera que el viento soplará a una velocidad moderada de hasta 11 km/h, proporcionando condiciones ideales para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Al avanzar la tarde y noche, el clima continuará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que subirán a un máximo de 20.4°C. La humedad estará en torno al 61%, haciendo que el ambiente no sea totalmente seco, pero cómodo. Se pronostican vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 17 km/h, por lo que se recomienda estar preparados si se planifican actividades al aire libre durante la tarde o la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 1 de diciembre de 2025

El amanecer en San Juan será a las 8:00, seguido de un atardecer esperadamente a las 18:37, brindando un hermoso espectáculo celestial para concluir el primer día de diciembre.