Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

El tiempo hoy

Durante la mañana de este lunes 1 de diciembre de 2025, el clima en San Luis se presentará con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima alcanzará los 7.5°C, y se prevé un ambiente templado. La humedad será significativa, alcanzando un porcentaje del 66%. Los vientos soplarán suavemente desde el noreste con una velocidad promedio de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, el cielo continuará presentando algunas nubes, pero se prevé que el clima se mantenga seco. La temperatura máxima se espera que suba hasta los 17.7°C, ofreciendo una jornada otoñal. Hacia la noche, las condiciones meteorológicas permanecerán estables, con una leve disminución de la temperatura. La humedad descenderá ligeramente, mientras que los vientos se intensificarán mínimamente, alcanzando los 19 km/h con ráfagas eventuales más fuertes.