Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Estado del clima

Clima en Santa Cruz esta mañana

En Santa Cruz, esta mañana el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se estiman en alrededor de 3.4°C, mientras que se alcanzarán máximas de 7.3°C. La humedad alcanzará un 80%, y los vientos serán moderados con una velocidad media de 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, Santa Cruz continuará con el cielo parcialmente cubierto. Las expectativas para la temperatura permanecen entre 3.4°C y 7.3°C. Se prevé que el viento mantenga su intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 49 km/h. Será una jornada estable, ideal para actividades al aire libre con precaución ante las corrientes de viento.