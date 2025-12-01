Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Clima en Santa Cruz esta mañana

En Santa Cruz, esta mañana el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se estiman en alrededor de 3.4°C, mientras que se alcanzarán máximas de 7.3°C. La humedad alcanzará un 80%, y los vientos serán moderados con una velocidad media de 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, Santa Cruz continuará con el cielo parcialmente cubierto. Las expectativas para la temperatura permanecen entre 3.4°C y 7.3°C. Se prevé que el viento mantenga su intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 49 km/h. Será una jornada estable, ideal para actividades al aire libre con precaución ante las corrientes de viento.