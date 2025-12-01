Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

En Santa Fe, el clima de esta mañana estará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas cerca de los 7.9°C. Este lunes, el día comenzará con una visibilidad excelente y una humedad relativa que no será un factor significativo, proporcionando un clima agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas máximas alcanzando los 18.5°C. La velocidad del viento se mantendrá leve, rondando los 21 km/h, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre. En general, la jornada concluirá sin precipitaciones, bajo un cielo que se mantendrá mayormente claro.

Observaciones astronómicas para Santa Fe

En cuanto a observaciones astronómicas, el amanecer en Santa Fe ocurrirá a las 07:59, mientras que el sol se pondrá a las 18:06. La fase lunar será favorable para quienes disfruten de la contemplación del cielo nocturno.