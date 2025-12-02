Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Clima actual

Pronóstico matutino en Tierra Del Fuego

Esta mañana en Tierra Del Fuego, el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán rondando los -0.6°C, ofreciendo un ambiente frío para quienes comiencen su jornada al aire libre. La humedad se mantendrá alta, alcanzando un nivel significativo del 93%, por lo que la sensación térmica podría ser aún más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas continuarán con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas máximas durante el día no superarán los 2.9°C, mientras que los vientos soplarán con una media de 17 km/h, lo que generará sensación de frío. Aunque se espera que la probabilidad de precipitaciones se mantenga baja, estar preparado con ropa cálida será fundamental. Es importante destacar que eventos climáticos extremos no son una previsión para hoy.