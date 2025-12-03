Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Catamarca, el clima se presenta con un inicio de jornada donde predominan los cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 6.4°C, aumentando gradualmente mientras transcurra la mañana. La velocidad del viento se mantendrá estable, alcanzando los 21 km/h, brindando cierta frescura al ambiente matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, mientras el termómetro subirá hasta una máxima de 23.7°C. A medida que avance el día, los vientos continuarán soplando a una velocidad máxima de 33 km/h, sin esperarse ráfagas significativas. La humedad se situará cerca del 65%, permitiendo una sensación térmica agradable en gran parte del día.

Observaciones astronómicas

Los habitantes de Catamarca podrán disfrutar de un amanecer a las 08:12 y un atardecer a las 18:33, según los datos astronómicos. Estos horarios son perfectos para planificar actividades al aire libre o sencillamente apreciar el bello paisaje del atardecer en la región.