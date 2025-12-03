Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Clima diario

Mañana en Ciudad De Buenos Aires

Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, se espera un clima agradable por la mañana con un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de hasta 8 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, el clima en la Ciudad de Buenos Aires se mantendrá con cielos nublados. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C y la humedad será de alrededor del 62%, proporcionando un ambiente fresco pero confortable. Se espera que el viento aumente ligeramente en intensidad, con ráfagas de hasta 12 km/h.