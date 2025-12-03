Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

En Córdoba, el clima de la mañana presenta un panorama de clima parcialmente nuboso, ofreciendo temperaturas agradables. Se anticipa una mínima de 7.3°C mientras que los vientos soplarán moderadamente con una velocidad que podría alcanzar los 19 km/h, facilitando una atmósfera fresca para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y la noche en Córdoba, el clima continuará parcialmente nuboso, cuando se espera que el termómetro se eleve hasta una máxima de 21.9°C. A lo largo del día, no se prevé ninguna precipitación significativa, lo que garantiza un ambiente seco. La humedad se mantendrá estable alrededor del 54%, lo cual contribuye a confort térmico bien equilibrado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 3 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer será a las 08:12 AM mientras que el atardecer llegará a las 06:21 PM. Estas condiciones propician un día de tiempo moderadamente largo donde se podrán disfrutar las actividades diarias con suficiente luz solar.