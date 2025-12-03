Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo

Condiciones climáticas para la mañana en Corrientes

Durante la mañana de este miércoles en Corrientes, se anticipa un cielo parcialmente nuboso, acompañados de temperaturas agradables que alcanzarían un mínimo de 8.2°C. La sensación será fresca, ideal para aquellos que disfrutan salir a caminar temprano. Además, se pronostica que los vientos soplarán suavemente a una velocidad promedio de 9 km/h, motivo por el cual se recomienda vestir con ropa abrigada, especialmente en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En cuanto al clima de la tarde y noche, las temperaturas en Corrientes llegarán a un máximo de 18.8°C, manteniendo un ambiente templado durante todo el día. Aunque no se espera lluvia, las probabilidades de precipitación son inexistentes, lo que sugiere una jornada seca. Los vientos continuarán su curso con una dirección constante y velocidad máxima de 12 km/h, asegurando estabilidad en la atmósfera.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 3 de diciembre de 2025.

El sol hará su majestuosa aparición en el horizonte a las 07:08 y se ocultará a las 18:08 en Corrientes. Estos fenómenos astronómicos dibujan un día de iluminación moderada, ofreciendo un tiempo prolongado para disfrutar de actividades al aire libre bajo la luz solar.