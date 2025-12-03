Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Clima en Formosa

En la mañana de este miércoles 3 de diciembre de 2025, el clima en Formosa presentará cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 7.9°C y no se espera una significativa probabilidad de precipitación. La humedad será del 41%. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y noche, el clima se mantendrá similar con cielos aún parcialmente nubosos. Las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 20.5°C, mientras que la humedad podría aumentar ligeramente. Se recomienda tener en cuenta los vientos, que podrían llegar a un máximo de 10 km/h, para tomar las precauciones necesarias al planificar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 3 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:02 horas, y se pondrá a las 18:08 horas, ofreciendo a los habitantes de Formosa una buena cantidad de horas de luz natural. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, dado el buen tiempo esperado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Con el clima ligeramente fresco por la mañana y cálido hacia el mediodía, se recomienda vestir en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura. El uso de protector solar es aconsejable durante las horas centrales del día, cuando el sol será más intenso.