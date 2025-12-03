Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Clima Diario

El clima de Jujuy para hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de 4.2°C, mientras que la humedad se situará en 46%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 10 km/h, ofreciendo una brisa suave durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas mantendrán un clima ligeramente nuboso, con la temperatura incrementándose a un máximo de 18.4°C. Sin embargo, la intensidad del viento aumentará ligeramente alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. La noche no traerá lluvia, y el clima se mantendrá estable, permitiendo disfrutar de una agradable velada al aire libre.

Observaciones astronómicas

La salida del sol se producirá a las 6:01 AM, otorgando un día lleno de luz para disfrutar. Por otro lado, el atardecer tendrá lugar a las 6:41 PM, ofreciendo un bello espectáculo crepuscular. Este equilibrio entre el día y la noche proporcionará un día perfecto para actividades al aire libre en Jujuy.