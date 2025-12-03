Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Clima y Tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en La Rioja

Hoy en La Rioja, el clima será parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 6°C y una máxima que alcanzará los 21.1°C. La humedad será notablemente alta, con un máximo del 70%. A lo largo del día, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, ofreciendo una brisa ligera que refrescará el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, se espera que las condiciones climatológicas continúen con nubosidad parcial y sin precipitaciones. Durante la noche, las temperaturas se volverán más frescas, descendiendo gradualmente a 6°C. La tranquilidad del clima nocturno hará de esta una velada ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vista apropiadamente para el descenso de temperatura.