Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Clima diario

El clima en Mendoza para la mañana de hoy nos promete cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas, que oscilarán entre los 6.6°C y 17.5°C, harán de este día uno ideal para disfrutar al aire libre. La humedad alcanzará un nivel de 62%, lo que garantiza una atmósfera fresca y agradable. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 11 km/h, permitiendo una jornada tranquila para las actividades al exterior.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que el día avanza hacia la tarde y noche, el clima continuará siendo amigable con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas se mantendrán dentro del rango cómodo que se espera para la fecha. El porcentaje de humedad será estable, situándose alrededor del 37%. Los vientos, que podrían registrar ráfagas de hasta 13 km/h, son un buen motivo para disfrutar de actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 3 de diciembre de 2025

Para los aficionados a la astronomía, es relevante saber que el sol hará su aparición a las 08:34 de la mañana y se ocultará a las 18:35 de la tarde. Una oportunidad perfecta para disfrutar de un hermoso amanecer o atardecer en la región.