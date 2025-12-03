Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy, el clima en Neuquén comenzará con una mañana fresca. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 4.9°C. A medida que avance el día, el cielo permanecerá mayormente despejado, proporcionando una sensación de tranquilidad para las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Hacia la tarde, las temperaturas aumentarán, llegando a un máximo de 17°C. El cielo seguirá mayormente despejado y no se esperan precipitaciones, ofreciendo así un clima ideal para actividades al aire libre. Los vientos del Oeste alcanzarán velocidades máximas de 27 km/h, proporcionando una brisa ligera durante la tarde y noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 3 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, brindando alrededor de nueve horas de luz solar. La fase lunar actual será de luna creciente, lo que podrá ser observado en el cielo despejado de Neuquén.