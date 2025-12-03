Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Clima Diario

Este clima, San Juan se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de alrededor de 9.2°C, lo que hará que el clima se sienta fresco. Los vientos tendrán una velocidad media de hasta 11 km/h, manteniendo una humedad cercana al 61%. En cuanto a la precipitación, no se espera lluvia significativa para esta franja horaria, y permanecemos atentos a cualquier cambio.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán similares con una temperatura máxima alcanzando los 20.4°C. El viento podría intensificarse, llegando a una ráfaga máxima de 17 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, permitiendo disfrutar de un día mayormente estable. Sin embargo, la presencia de nubes dará lugar a periodos sin sol directo.