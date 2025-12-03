Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Clima Santa Cruz

El clima en Santa Cruz iniciará el día con parcialmente nuboso y una ligera brisa. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 3.4°C y 7.3°C, ofreciendo un ambiente agradable para quienes tengan actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 95%, lo que podría hacer que la sensación de frescor sea más intensa. Se espera que el viento sople con una velocidad media de 16 km/h, manteniendo una presencia constante a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En horas de la tarde y noche, el clima continuará con cielo parcialmente nuboso y sin probabilidades significativas de precipitaciones. Las temperaturas no presentarán variaciones drásticas, promediando los 6°C. Se espera que la velocidad del viento aumente levemente, alcanzando los 25 km/h, lo cual podría incrementar la sensación de frío durante las horas de la noche. La visibilidad será óptima, lo que sugiere una calma meteorológica hacia el final de la jornada.