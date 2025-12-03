Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025
Iniciamos el día en Santa Fe con un clima fresco. La mañana estará caracterizada por un cielo despejado, facilitando el inicio de las actividades diarias. La temperatura mínima será de 7.9°C, lo que sugiere usar ropa adecuada para mantenernos cómodos. Los vientos se presentarán levemente, con una velocidad máxima de 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, alcanzando la temperatura máxima de 18.5°C. Es un clima ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atento a los cambios súbitos en el tiempo. Durante la noche, el viento se mantendrá estable, y el clima frío persistirá con temperaturas agradables antes de dormir.
Nota: Mantenerse informado sobre cambios climáticos a través de fuentes confiables es fundamental.