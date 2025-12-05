Alerta amarillo por fuertes tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve este viernes 5 de diciembre y en qué localidades

El Servicio Meteorológico Nacional informó en su pronóstico que se darán importantes fenómenos, que pueden incluir granizo, ráfagas y actividad eléctrica.

Clima, lluvias, tormentas. Foto: NA.

La semana en Buenos Aires finaliza con tormentas, según advirtió el pronóstico del tiempo. Este viernes 5 de diciembre rige una alerta por fuertes fenómenos, que pueden incluir poderosas lluvias, así como también granizo y actividad eléctrica. En este contexto, resulta fundamental conocer las localidades afectadas.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, está vigente una alerta de color amarillo por tormentas para este viernes 7. La misma afecta a distintas provincias, entre las que aparece Buenos Aires en la previa del fin de semana largo.

Lluvia. Foto: Freepik

A qué hora llueve este viernes 5 de diciembre en Buenos Aires

En detalle, el SMN apuntó que se espera la llegada de importantes tormentas, que impactarán en el territorio entre la tarde y la noche del último día de la semana.

Las zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas

Gran parte de la Costa Atlántica se encuentra bajo la alerta amarilla, con localidades como Miramar, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Mar del Tuyú. Además, Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Dolores, Ayacucho, Coronel Vidal, Rauch, Azul, Tandil, Benito Juárez, Laprida, Balcarce y Tres Arroyos son otros de los sectores de Buenos Aires alcanzados por la alerta.

Las localidades de Buenos Aires afectadas por un alerta amarilla por tormentas. Foto: SMN

El texto emitido por el Servicio Meteorológico Nacional menciona que “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos”.

Además, apuntaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Cabe recordar que el color amarillo en la escala de alertas representa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Otras provincias que se encuentran bajo alerta este viernes 5 son Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, que sufrirán importantes fenómenos a lo largo de la jornada. Incluso Salta, San Juan y La Rioja tienen algunos sectores con alerta naranja, por lo que la fuerza de las tormentas será aún más fuerte.

El mapa de las tormentas este viernes 5 de diciembre en Argentina. Foto: SMN

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante una alerta por tormentas