Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima del día

Hoy el clima en Buenos Aires estará marcado por condiciones meteorológicas de variada intensidad. Durante la

mañana, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima

esperada de 5.6°C. No se prevén precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde

y noche en Buenos Aires

En la tarde y la noche, el cielo

continuará con una tendencia a permanecer cubierto, aunque se

espera una mejora gradual. Las temperaturas alcanzarán un máximo de

15.7°C. Los vientos soplarán moderados del sector suroeste, con una

velocidad media de 10 km/h y no se esperan variaciones drásticas de

humedad, que se mantendrá alrededor del 55%.