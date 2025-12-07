Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025
Clima del día
Hoy el clima en Buenos Aires estará marcado por condiciones meteorológicas de variada intensidad. Durante la
mañana, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima
esperada de 5.6°C. No se prevén precipitaciones significativas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde
y noche en Buenos Aires
En la tarde y la noche, el cielo
continuará con una tendencia a permanecer cubierto, aunque se
espera una mejora gradual. Las temperaturas alcanzarán un máximo de
15.7°C. Los vientos soplarán moderados del sector suroeste, con una
velocidad media de 10 km/h y no se esperan variaciones drásticas de
humedad, que se mantendrá alrededor del 55%.