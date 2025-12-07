Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima del día

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 7 de diciembre de 2025, 06:00

Hoy el clima en Buenos Aires estará marcado por condiciones meteorológicas de variada intensidad. Durante la
mañana, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima
esperada de 5.6°C. No se prevén precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde
y noche en Buenos Aires

En la tarde y la noche, el cielo
continuará con una tendencia a permanecer cubierto, aunque se
espera una mejora gradual. Las temperaturas alcanzarán un máximo de
15.7°C. Los vientos soplarán moderados del sector suroeste, con una
velocidad media de 10 km/h y no se esperan variaciones drásticas de
humedad, que se mantendrá alrededor del 55%.