Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Pronóstico Diario

Estado del tiempo en Catamarca para hoy

Hoy en Catamarca, el clima estará parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C. El viento soplará con una velocidad máxima estimada de hasta 16 km/h. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 37%, haciendo el ambiente ligeramente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y noche, el clima continuará con fuertes probabilidades de mantenerse parcialmente nuboso y las temperaturas máximas podrían elevarse hasta 23.7°C. Los vientos continuarán presentes, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h. A lo largo del día, se espera que los niveles de humidad oscilen en torno al 37%, creando una atmósfera cómoda.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 7 de diciembre de 2025

El amanecer en Catamarca está previsto a las 6:12 AM, mientras que el atardecer ocurrirá a las 6:33 PM, brindando la oportunidad de disfrutar de un total de 12 horas y 21 minutos de luz diurna este día.