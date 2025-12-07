Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima actual

domingo, 7 de diciembre de 2025, 06:00

El pronóstico indica un día con clima mayormente parcialmente nuboso en Ciudad De Buenos Aires. Por la mañana, las temperaturas mínimas estarán cerca de los 8.6°C. No se anticipan precipitaciones significativas, por lo que es una buena oportunidad para aquellas actividades al aire libre que puedan planearse temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 16°C. La humedad estará alrededor del 78%, y los vientos se mantendrán a una velocidad moderada de hasta 8 km/h. No se esperan lluvias, lo que favorece actividades al aire libre. La noche seguirá con estas condiciones, aunque es posible que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, por lo que se recomienda abrigo ligero.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 7 de diciembre de 2025

El amanecer está previsto para las 07:57 horas, mientras que el atardecer será aproximadamente a las 17:04 horas. Este horario astronómico es ideal para disfrutar de cualquier actividad que requiera luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Se recomienda utilizar protector solar por el día nublado y llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente en las horas picos de calor. Es aconsejable vestir ropa ligera, pero tener un abrigo a mano para la noche.