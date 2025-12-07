Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima actual

El pronóstico indica un día con clima mayormente parcialmente nuboso en Ciudad De Buenos Aires. Por la mañana, las temperaturas mínimas estarán cerca de los 8.6°C. No se anticipan precipitaciones significativas, por lo que es una buena oportunidad para aquellas actividades al aire libre que puedan planearse temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 16°C. La humedad estará alrededor del 78%, y los vientos se mantendrán a una velocidad moderada de hasta 8 km/h. No se esperan lluvias, lo que favorece actividades al aire libre. La noche seguirá con estas condiciones, aunque es posible que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, por lo que se recomienda abrigo ligero.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 7 de diciembre de 2025

El amanecer está previsto para las 07:57 horas, mientras que el atardecer será aproximadamente a las 17:04 horas. Este horario astronómico es ideal para disfrutar de cualquier actividad que requiera luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Se recomienda utilizar protector solar por el día nublado y llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente en las horas picos de calor. Es aconsejable vestir ropa ligera, pero tener un abrigo a mano para la noche.