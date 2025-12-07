Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima y temperatura

Condiciones para la mañana en Córdoba

En el inicio del día, se espera un ambiente parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.3°C. Habrá una ligera brisa que rondará los 11 km/h. La clima se mantendrá estable sin probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que avance la tarde, las nubes seguirán siendo protagonistas, aunque el termómetro ascenderá hasta alcanzar una temperatura máxima de 21.9°C. La velocidad del viento será más intensa, con ráfagas de hasta 23 km/h hacia la noche. Se prevé que la humedad no superará el 54%, asegurando un ambiente seco hasta finalizar la jornada.