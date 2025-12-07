Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima Diario

Clima en la mañana de Jujuy

Esta mañana en Jujuy, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos y una brisa suave. Las temperaturas bajas se encontrarán alrededor de los 4.2°C, alcanzando un repunte hasta los 18.4°C en su punto más alto. No se esperan precipitaciones significativas, con la *humedad* rondando el 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A partir del mediodía y entrada la noche, Jujuy continuará manteniendo cielos parcialmente nublados. Las temperaturas permanecerán entre **suaves 4.2°C** y un techo que llegará hasta **18.4°C**. Los vientos avanzarán a una velocidad máxima de 10 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad persistirá a un nivel moderado del 46%.

Hoy no se esperan lluvias en la región, lo que favorece continuar con actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 7 de diciembre de 2025

Este domingo, el sol hará su aparición en el horizonte a las 8:01 AM, y su despedida será visible a las 6:41 PM, proporcionando ese tono cálido característico de nuestro amado Jujuy.