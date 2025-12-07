Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima en Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán entre los 6.6°C de mínima y los 17.5°C de máxima durante la jornada matutina. Los vientos se esperan con una velocidad máxima de hasta 11 km/h, manteniendo la humedad ambiental alrededor del 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que se mantendrán estables. Se pronostica que la máxima no superará los 17.5°C y se espera que los vientos alcancen velocidades de hasta 13 km/h. La humedad continuará siendo notable, ofreciendo una sensación agradable para los residentes.