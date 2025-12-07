Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Tiempo de hoy

En la mañana de hoy en Neuquén, el clima se presentará con condiciones parcialmente nubosas. La temperatura mínima alcanzará los 4.9°C, mientras la máxima llegará a 17°C. La humedad se mantendrá alrededor del 75% y los vientos soplarán a velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría generar un ambiente un tanto fresco para quienes planeen realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, las temperaturas se mantendrán en un rango similar, con una mínima aproximada de 4.9°C y alcanzando los 17°C. Habrá una probabilidad de precipitaciones del 0%, por lo que el riesgo de lluvias es prácticamente nulo. Sin embargo, es importante estar preparado para cambios repentinos en el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 7 de diciembre de 2025

El sol realizará su aparición en el horizonte a las 08:47 y se ocultará a las 18:16, proporcionando un día con luz solar durante un periodo considerable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o planificar salidas recreativas.