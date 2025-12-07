Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Clima hoy

Este domingo 7 de diciembre de 2025, en Río Negro, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas marcarán un inicio fresco, con mínimas aproximadas de 6.8°C. Durante toda la mañana, la sensación será agradable, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Al avanzar la tarde, las condiciones continuarán con intervalos nubosos, y las temperaturas máximas alcanzarán un suave 17.1°C. Los vientos soplarán del oeste con una velocidad media de 22 km/h, lo que aportará una brisa refrescante a lo largo del día. La humedad del ambiente se mantendrá en un nivel del 82%, por lo cual se recomienda a quienes planeen actividades al exterior llevar consigo una botella de agua para mantenerse hidratados.

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer en Río Negro tendrá lugar a las 08:33, mientras que el atardecer se producirá a las 17:51. Estos horarios ofrecen una ventana oportuna para quienes deseen disfrutar del día al máximo.