Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

El tiempo hoy

Hoy en Salta, el clima nos presenta un escenario interesante con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevé un ambiente fresco con temperaturas que se iniciarán desde los 3.4°C. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, generando espacios donde el sol puede asomarse y darnos alguna sensación térmica más agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, las temperaturas continuarán su ascenso alcanzando los 21.2°C como máximo, por lo que se espera un clima más cálido y agradable. El viento jugará un papel relevante, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h, lo cual podría hacer que sintamos cada tanto un ambiente más fresco cuando sople con mayor intensidad. La humedad estará presente, oscilando alrededor del 91%, una cifra que mantiene la atmósfera algo cargada durante todo el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 7 de diciembre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, deben considerar que hoy el amanecer está programado para las 7:28 AM, mientras que el atardecer acontecerá hacia las 6:40 PM. Aprovechen estas oportunidades para disfrutar del sol en su máximo esplendor.