Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

domingo, 7 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy en Salta, el clima nos presenta un escenario interesante con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevé un ambiente fresco con temperaturas que se iniciarán desde los 3.4°C. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, generando espacios donde el sol puede asomarse y darnos alguna sensación térmica más agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, las temperaturas continuarán su ascenso alcanzando los 21.2°C como máximo, por lo que se espera un clima más cálido y agradable. El viento jugará un papel relevante, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h, lo cual podría hacer que sintamos cada tanto un ambiente más fresco cuando sople con mayor intensidad. La humedad estará presente, oscilando alrededor del 91%, una cifra que mantiene la atmósfera algo cargada durante todo el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 7 de diciembre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, deben considerar que hoy el amanecer está programado para las 7:28 AM, mientras que el atardecer acontecerá hacia las 6:40 PM. Aprovechen estas oportunidades para disfrutar del sol en su máximo esplendor.